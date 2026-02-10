L'école sera fermée pendant les trois derniers jours de cours avant les vacances de Carnaval.

L’école Belvaux-Poste s’est adaptée en urgence à cause de la détection d’amiante mardi. «Elle est fermée jusqu’aux vacances scolaires», a indiqué à L’essentiel Simone Asselborn-Bintz, bourgmestre de Sanem, confirmant des informations de RTL. Les quelque 200 élèves ont été répartis dans les structures du Schéierhaff, également sur la commune. Les espaces dédiés au sport seront notamment mis à contribution, «les clubs devront aussi s’adapter».

Les parents ont été prévenus et un bus scolaire amènera les enfants de l’école aux structures temporaires. Il reste seulement trois jours de cours avant les vacances de Carnaval, qui vont durer une semaine. Pendant ce temps, «un bureau spécialisé mènera une étude sur la quantité d’amiante effectivement présente», reprend la bourgmestre.

Le travail sera terminé avant la fin des vacances. «En fonction du résultat, une décision sera prise». L’amiante a été retrouvé dans un local technique de la cave. «Donc pas en contact avec les enfants», dixit Simone Asselborn-Bintz.

Entrons en contact Curieux de découvrir qui fait l'actu à L'essentiel? Rejoins-nous sur le réseau business n° 1 au Luxembourg!