L'école sans cours ni profs pour apprendre le codage

42, nombre iconique dans l’univers geek, qui serait la réponse à tout. La dénomination était toute trouvée pour la nouvelle école de codage implantée à Esch-Belval. «C'est une école sans profs, sans cours, sans classes. La formation est totalement gratuite et ouverte à tout public, à condition d'être majeur», explique Nadja Sondag, membre du staff. Novateur, le concept a été lancé en 2013 à Paris et a aujourd'hui essaimé à travers 50 campus, dans 29 pays.

«Chacun apprend à son rythme, selon un modèle d'échanges et d'évaluations "peer to peer". Le tronc commun, qui débutera début 2024, dure entre huit mois et deux ans. Avant cela, 100 à 150 personnes sont actuellement sélectionnées pour la "piscine", soit 26 jours d'immersion dès le 20 novembre, où les candidats devront réaliser des projets. Seuls environ 35% seront alors retenus», dit Nadja Sondag.