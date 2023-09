Au Luxembourg: L'économie tourne au ralenti, le PIB dans le rouge

L'économie luxembourgeoise continue à tourner au ralenti, avec un recul net du PIB au second trimestre de l'année 2023, par rapport à la même période l'an dernier. D'avril à mai, le PIB recule ainsi de 1,7%, troisième baisse consécutive. Comparée au trimestre précédent, la baisse se limite à 0,1%, selon les chiffres diffusés ce jeudi par le Statec. L'institut révise aussi considérablement ses chiffres précédents. Ainsi, le PIB a reculé de 1,7% au premier trimestre, alors que le Statec avait prévu une baisse limitée à 0,4%.

Dans ce contexte, certains secteurs s'en tirent mieux que d'autres. Ainsi, l'industrie a produit 7,8% de richesses en plus au deuxième trimestre cette année que lors du deuxième trimestre de l'année précédente. Le rendement est en revanche en baisse drastique dans la finance (-6,7%), la construction (-5,3%) et le secteur «commerce, transport, hébergement et restauration» (-5,3%).