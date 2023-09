L'état de santé des forêts continue de se dégrader

«L’état de santé des forêts luxembourgeoises reste préoccupant, la détérioration continue des essences feuillues est inquiétante, même si la situation des résineux semble s'être légèrement stabilisée». La ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring, et le chargé d’études au service des forêts de l’Administration de la nature et des forêts, Philippe Schmitz, ont présenté ce mercredi les résultats de l’inventaire phytosanitaire 2023 des forêts du Luxembourg.