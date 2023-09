Au Luxembourg: L'Etat rachète des logements en projet pour dépanner la construction

Avec les taux d'intérêt qui ont explosé, le marché de l'immobilier est en berne. Les prix des logements ont certes baissé, mais plus personne ou presque n'a les moyens de payer un emprunt immobilier et les banques ne lâchent plus de prêts aussi facilement. Conséquence: les logements qui sortent de terre ne trouvent pas preneur et le secteur de la construction fait face à une crise.