Au Luxembourg: La Bajon: «J’assume cet humour décomplexé et grinçant»

L’essentiel: Vous êtes repartie en tournée l’an dernier avec le spectacle «Extraterrienne». Comment se passe-t-il?

La Bajon: Ça se passe très bien, les retours sont magnifiques. Dans ce spectacle, j’embarque les spectateurs sur Mars, on quitte la Terre, on prend du recul par rapport à tout ce qui se passe et on reprend tout à zéro. C’est le début d’une longue aventure, commencée en septembre dernier et jusqu’en juin 2024.

Voyager pour prendre de la hauteur?

Oui, c’est exactement ça. L’idée est de voyager pendant une heure et demie et en profiter pour s’évader et s’amuser tous ensemble. On nous dit souvent que tout est foutu, et ce spectacle est là pour redonner un peu de confiance en l’humain, qui a aussi fait de belles choses.

L’humain est d’ailleurs au cœur.

Oui, il y a toute une galerie de personnages, dont certains nouveaux, et très différents les uns des autres. Il y a une mamie misanthrope, raciste et homophobe. Avec elle, c’est l’occasion de parler de la tolérance. Il y a un militaire, c’est d’actualité même si on l’a créé avant la guerre en Ukraine. Il y a une vendeuse de magasin, on parle d’écologie et des magasins bios.

Qu’est-ce qui a inspiré ce spectacle?

J’avais envie d’un projet original. C’est un spectacle qui se veut ambitieux avec un gros décor de navette. C’est un vrai show avec du rythme, c’est spectaculaire. Je pense que l’on ne s’ennuie jamais. Nous l’avons écrit à la fin de mon précédent spectacle. On a testé beaucoup de choses entre septembre et décembre 2021. Ça s’est fait progressivement, c’est une galerie de personnages entourée de stand-up. On a mis six mois à l’écrire, je travaille avec mon co-auteur Vincent Leroy.

Comment avez-vous vécu la période de la pandémie?

Sur mon précédent spectacle, on a fait un stop d’un an et demi, on a repris avec des jauges à 60%. D’un côté, je l’ai mal vécue car j’ai besoin de la scène, c’est mon oxygène et ma raison de vivre. J’ai besoin du public, du live. Mais j’ai réussi à tenir car on a travaillé d’autres aspects artistiques. On a écrit un livre avec Vincent Leroy, «Vous n’y couperez pas», une manière de dire au revoir à mon personnage d’avocate. Ce n’était pas du temps perdu, c’était très enrichissant. Et j’ai été bien entourée. Aussi par les gens, qu’on a fait rire avec des petites vidéos sur Internet. Beaucoup me remercient à la fin des spectacles. On était enfermés mais tous ensemble.

Est-ce que vous vous fixez des limites dans l’écriture?

On n’a pas peur d’aborder des sujets brûlants, donc il ne faut pas le faire n’importe comment. On fait attention à ne pas être dans la diffamation, ni à être gratuitement méchant. Mais j’ai plus de problèmes avec des internautes qui jouent la police de l’humour qu’avec les personnes concernées. Je ris de ce que je veux. J’assume un humour décomplexé et grinçant.

Êtes-vous déjà venue jouer au Luxembourg?