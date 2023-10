Au Luxembourg: La forêt, terrain de jeu privilégié de cette crèche

1 / 32 La crèche Schëfflenger Bëschzwergen est bien différente des crèches classiques. Les enfants de 2 à 5 ans passent la moitié de leur journée dans la forêt. L'essentiel L'essentiel Ici ramasser des morceaux de bois, sauter dans la boue et jouer aux chevaliers avec des bâtons en guise d'épée font partie des jeux favoris des petits. L'essentiel

Apprendre au contact de la nature, c'est le concept de la crèche Schëfflenger Bëschzwergen, ouverte depuis 2010. Ici, ramasser des morceaux de bois, sauter dans la boue et jouer aux chevaliers avec des bâtons en guise d'épée font partie des jeux favoris des petits. Dans cette crèche située à Schifflange qui accueille environ 48 enfants, les petits enfilent leur tenue d'occasion et partent chaque matin dans la forêt, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse 30°C.

«Ils sont environ une dizaine par groupes, explique Caroline, éducatrice de la crèche. Des groupes partent le matin de 9h à midi, et l'après-midi pour d'autres». Pas besoin de jouet pour s'amuser, les jeunes développent leur «imagination» entre les arbres. «Ils jouent seulement avec ce qu'ils trouvent, des bâtons, des feuilles... Ils parlent beaucoup entre eux et inventent des jeux», confie Caroline.

Les deux copains Jackx et Lou profitent du ralentissement du groupe pour comparer leur butin de vieilles branches. D'autres se pressent sur le chemin, sous l'œil toujours avisé des éducatrices. «Ils ont une certaine liberté dans la forêt, mais ils connaissent les règles, assure Caroline. Ne pas s'éloigner, ne pas pousser, ne pas mettre en bouche ou encore ne pas toucher les champignons ni les insectes qu'on rencontre; les règles sont répétées chaque jour et ils les assimilent très vite».

«C'est spécial pour eux»

Un contact à la nature qui s'avère positif à différents niveaux. Outre améliorer les défenses immunitaires, «sortir en forêt leur permet de dépenser toute leur énergie, favorise leur confiance en soi, leur motricité et les sensibilise à la nature, détaille l'éducatrice. On remarque une vraie sociabilité entre les enfants, les plus grands aident souvent les plus petits en difficulté».

Les enfants semblent connaître le chemin par cœur et les risques de glissade ne les effraient pas une seconde. Arrivés en haut de la montée, le groupe arrive dans un espace dédié à leurs activités: des rondins de bois installés en cercle avec à côté une sorte de tipi en bois, pour être à l'abri en cas de temps trop pluvieux. En se baladant, Laura vient de faire une petite trouvaille très précieuse à ses yeux, un marron. «Je vais le ramener à ma maman», dit-elle à ses éducatrices. L'heure est au goûter et au feu de bois. «Ils adorent quand on allume le feu, c'est spécial pour eux».

Pour les besoins et petit maux, les éducatrices ont tout prévu. «On a tout sur nous, matelas à langer imperméables, couches et trousse de secours». Une fois le goûter englouti, viendront différentes activités en lien avec la forêt, avant de retourner manger et dormir à la crèche. Un mode d'éducation particulier qui plaît, une dizaine de parents sont déjà sur liste d'attente pour espérer avoir une place pour leur progéniture. «Les parents apprécient cet aspect découverte de la nature, confirme Caroline, c'est principalement pour ça qu'ils s'y inscrivent».

