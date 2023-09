La «mouche du vinaigre» et la pourriture compliquent les vendanges

REMICH – Les soucis de pourriture et les mouches du vinaigre rendent, pour certains cépages, les vendanges plus compliquées et plus coûteuses en Moselle luxembourgeoise comme côté français.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Une maturation précoce des grains, beaucoup de précipitations et des températures élevées: alors que les vendanges ont débuté depuis deux semaines, elles sont perturbées dans certaines exploitations par la présence de pourriture et de drosophiles, dites «mouches du vinaigre». Comme du côté français, des viticulteurs mosellans sont impactés, confirme Serge Fischer, conseiller viticole à l'Institut viti-vinicole.

«C'est un problème de pourriture, explique-t-il, qui touche en particulier le pinot dont les grappes sont très compactes. Les autres cépages sont moins concernés. Des baies ont éclaté, de la pourriture s'installe et il y a un problème de mouches du vinaigre. Elles pondent dans les baies éclatées ou se nourrissent du jus». Elles peuvent aussi transporter les spores de la pourriture avec elles.

Problème «plus important que d'autres années»

Et si à terme cela ne nuira pas à la qualité du vin, c'est surtout parce que cela impose «un tri sélectif à la vendange, notamment pour le crémant, note Serge Fischer. Il faut éliminer les parties à problème, en les coupant. Cela engendre une perte de récolte non négligeable et un surcoût important, en raison du travail supplémentaire», insiste l'expert. Il ne peut toutefois pas chiffrer cette perte à ce stade et souligne que bien des exploitations sont épargnées.

«Avant le changement climatique, nous avions, au Luxembourg, parfois des soucis pour atteindre la maturation. Celle-ci arrivait en octobre et à ce moment les températures étaient trop basses pour les mouches acides. Désormais la maturation est plus précoce et les températures encore élevées».

Pour Serge Fischer, si ce problème «plus important que d'autres années» cela ne signifie pas que l'année sera mauvaise. «Mais c'est plus exigeant et plus cher, en terme de vendange».

Illustration