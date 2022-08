Loisirs: Au Luxembourg, «la plus belle expo de Playmobil en Europe»

À la sortie de la salle Op Acker, à Käerjeng, Fabien arbore fièrement le bateau-pirate qu'il vient d'acquérir. Le papa de Samuel, 18 ans, et de Lucie, 11 ans, avoue être «un collectionneur passionné de Playmobil depuis... six mois. C'est aussi un partage entre père et fille: Lucie construit, et je mets en place», glisse l'habitant de la capitale.