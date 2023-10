La police a retiré 14 permis de conduire en trois heures

En l'espace de trois heures, la police grand-ducale a contrôlé 413 automobilistes et retiré 14 permis de conduire sur-le-champ. Ce contrôle d'alcoolémie à grande échelle s'est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi, entre 1h et 4h, à la sortie de l’autoroute A13, à la hauteur de Bascharage et avenue de Luxembourg, à Bascharage.