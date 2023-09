Au Luxembourg: La rapillone Barbara et ses amis invitent à un grand bal

L’équipe de la Nuit a des projets en préparation. «L’an prochain, nous allons créer une biennale, comme un héritage d’Esch2022, confie Loïc Clairet. On lancera durant trois ou quatre mois une série de projets en ville et dans les institutions culturelles pour donner aux associations et artistes des lieux pour s’exprimer et travailler ensemble».