Au Luxembourg: Le 10ème Filmpräis a dévoilé ses vainqueurs

«And the winner is...» Samedi soir, le Grand Théâtre de la ville de Luxembourg accueillait la grande communion du cinéma luxembourgeois, pour la dixième édition du Lëtzebuerg Filmpräis. Et la première édition normale depuis cinq ans. Présentée par l'actrice Magaly Teixeira et le comédien Max Thommes, la cérémonie était placée sous le signe de l'intelligence artificielle et, bien sûr, de l'humour.

Il y a deux ans, une assistante masquée voyait la série "Capitani" rafler quatre statuettes. Cette année, les prix décernés sont venus récompenser une plus grande diversité de studios et d'artistes. Deux productions ont cependant tiré leur épingle du jeu, «Kommunioun» de Jacques Molitor et «Corsage» de Marie Kreutzer.

Le premier remportait le prix du Meilleur long métrage luxembourgeois de fiction ou d'animation et celui de la Meilleure contribution créative. Le second se voyait décerner le prix du Meilleur long métrage de fiction ou documentaire en coproduction et celui de la Meilleure interprétation féminine. Grande absente de la soirée, Vicky Krieps, retenue à Berlin, n'était pas présente pour recevoir le prix récompensant son interprétation de Sissi.

Chez les messieurs, Marc Limpach emportait le prix de la meilleure interprétation masculine pour sa performance dans «Hinterland» de Stefan Ruzowitsky. Le réalisateur israélien Ari Folman remportait le prix du Meilleur long métrage d'animation en coproduction pour «Where Is Anne Franck». Enfin, Cyrus Neshvad restait le roi de la catégorie du Meilleur court métrage, cette fois pour «La valise rouge».

Récompenses:

"Les Intranquilles" de Joachim Lafosse, qui est venu chercher son prix

Meilleure musique originale

André Dziezuk - "Icare" (Iris Production)

Meilleure contribution créative dans un long métrage d'animation

«My Love Affair With Marriage»

Loïc Collignon

Meilleure contribution créative long métrage de fiction

"Kommunioun" - Amandine Klee

Meilleur court métrage

"La valise rouge" - Cyrus Neshvad

Meilleure série

"Filmreakter Quickies" - collectif realisateurs

Meilleure œuvre XR

«Missing Pictues»

Meilleur long métrage documentaire luxembourgeois:

«Michel Majerus – Next Step»

Anne Schiltz

Meilleure interprétation féminine

Vicky Krieps - "Corsage" (absente)

Meilleure interprétation masculine

Marc Limpach – «Hinterland»

Meilleur long métrage d'animation en coproduction

"Where Is Anne Franck" - Ari Folman

Meilleur long métrage de fiction ou documentaire en coproduction

"Corsage" de Marie Kreutzer

Meilleur long métrage luxembourgeois de fiction ou d'animation

"Kommunioun" de Jacques Molitor