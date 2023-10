Le budget consacré au logement a explosé en 5 ans

LUXEMBOURG- Certains résidents consacrent plus de 40% de leur revenu disponible pour payer leur logement, note le Statec.

En 2022, certains résidents consacraient plus de 40% de leur revenu disponible pour payer leur logement. Pexels

Une hausse de 10 points de pourcentage entre 2017 et 2022, souligne l'Institut national de la statistique et des études économiques (Statec), qui a présenté ce lundi son rapport annuel «Travail et cohésion sociale».

En 2022, certains résidents consacraient plus de 40% de leur revenu disponible pour payer leur logement. Il s'agit des ménages appartenant au quintile 1 de revenu (20% des ménages les plus modestes), des personnes locataires et de personnes isolées de moins de 65 ans.

Hausse des prix de 68%

«Entre le premier trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2022, les prix de ventes des appartements et maisons ont augmenté de 72,39%, souligne Marc Ferring, chef d'unité prix au Statec. En analysant les moyennes annuelles de 2022 et 2017, les prix ont augmenté de 68,43%». Rappelons également que les taux d'intérêt immobiliers ont explosé, tout comme les loyers.

Dans le détail, le Statec note que les loyers, les remboursements d’emprunts et les charges du logement représentent en moyenne, dans l'ensemble de la population, plus de 2/3 (68,4%) des dépenses préengagées (les autres postes de dépenses préengagées sont les assurances, l'énergie, les télécommunications et les services divers).

Lorsque l’on retranche le montant des dépenses préengagées du revenu disponible, on obtient le revenu «arbitrable» du ménage. Il s’agit du revenu dont le ménage dispose effectivement pour l’épargne ou la consommation. «En retirant une grande partie des dépenses forcées, le revenu arbitrable fournit ainsi une approximation plus réaliste du bien-être économique des ménages», relève Serge Allegrezza, directeur du Statec. Le revenu moyen «arbitrable» par ménage était en 2022 de 4 624 euros/mois, et de 1 121 euros/mois pour les 10% des ménages les plus modestes.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.