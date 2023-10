Au Luxembourg: Le chômage a nettement augmenté en septembre

Le Luxembourg comptait, en septembre, 16 565 demandeurs d'emploi, soit 2 432 de plus qu'en septembre 2022. Une hausse de 17,2% sur un an, donc, selon les chiffres rapportés ce vendredi matin, par l'Adem. Le taux de chômage s'établit, lui, à 5,5% de la population active, contre 5,3% un mois plus tôt .

L'Adem note également que «le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse pour toutes les durées d'inoccupation». Les plus qualifiés et les jeunes de moins de 30 ans subissent les hausses les plus importantes. Les nouvelles inscriptions auprès de l'Adem augmentent aussi, avec 3 141 nouveaux chômeurs inscrits en septembre, 6,4% de plus qu'en septembre 2022.