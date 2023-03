Au Luxembourg, le climat inquiète plus que l'inflation

Dans la grande enquête annuelle sur le climat, menée par la Banque européenne d'investissement (BEI), une publication s'intéresse aux comportements individuels des citoyens et aux mesures qu’ils prennent pour lutter contre les changements climatiques. Selon l'étude publiée mardi, les changements climatiques restent le plus grand défi pour la majorité (55%) des personnes interrogées au Luxembourg, devant la hausse des prix de l'énergie et l'inflation.

Alors que de plus en plus de nouvelles personnes entrent sur le marché du travail chaque année, les considérations climatiques gagnent en importance dans le choix d’un employeur. Plus de la moitié des résidents luxembourgeois (52%) déclarent qu’il est important qu’un potentiel futur employeur accorde la priorité au développement durable.

Prêts à payer plus cher pour une alimentation écoresponsable

Enfin, 77% des résidents luxembourgeois déclarent qu’ils seraient prêts à payer plus pour des aliments produits d’une façon respectueuse du climat. C'est 17 points de pourcentage de plus qu'en France (60%), et 28 points de plus qu’en Belgique (49%). Ce consentement à payer plus pour les denrées alimentaires s’étend à tous les groupes de revenu (68% des personnes à revenu faible et 84% de celles à revenu plus élevé).