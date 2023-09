Au Luxembourg: Le contournement de Bascharage (enfin) validé?

«Un projet amélioré en termes de mobilité n’engendrant pas plus de coûts que la variante initiale de 2016, tout en conservant plus de nature». C'est ainsi que le ministère de la Mobilité et les communes de Bascharage et de Sanem présentent ce lundi la version revue et corrigée du contournement de Bascharage, destinée à désengorger le centre de la commune.