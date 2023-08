Au Luxembourg: Le Fonds du logement a livré 102 habitations en 2022

Alors qu'aujourd'hui seuls trois logements sur 100 sont abordables au Luxembourg et que l'État souhaite à moyen terme faire grandir cette part à 20% du parc immobilier, le Fonds du logement vient de publier son rapport d'activités pour l'année 2022. Le bailleur social indique qu'il gère le plus grand parc locatif abordable du Grand-Duché, avec 4 368 logements mis sur le marché, dont 2 157 unités réservées à la location, répondant aux besoins de plus de 5 000 habitants.

Le Fonds a supervisé les travaux de construction de 459 unités de logement et a livré 102 habitations en 2022, année qui a été marquée par le démarrage des projets de moyenne et grande envergure «An der Schmëtt» à Biwer et «Wunne mat der Wooltz» à Wiltz. Le premier prévoit la construction de 164 logements sur une surface de 5,5 ha. Le second comptera à terme – avec ses 7 PAP (Plan d'aménagement particulier) et le PAP du quartier «Haargarten» - 1 085 logements abordables sur une surface de 34 ha, ce qui contribuera à faire de Wiltz une des villes les plus peuplées du Grand-Duché.