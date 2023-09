Au Luxembourg: Le grand huit de la Fouer s'arrête en pleine ascension

Quentin et ses amis sont restés bloqués près d'une heure à 30 mètres de haut. L'essentiel/Mobile reporter

Se retrouver coincé en haut d'un grand huit. Cela ressemble au début d'un film d'horreur devenu réalité vendredi soir au Glacis. Comme le raconte un témoin de la scène à L'essentiel, un vêtement a bloqué un wagon sur les rails de la «Wilde Maus XXL». «Nous sommes montés à 23h58 et sommes arrivés tout en haut à minuit et une minute». Pendant 55 minutes, Quentin et ses amis ont dû patienter à 30 mètres de hauteur. Trois autres wagons pleins seraient en outre restés bloqués sur la piste de 605 mètres de long.

L'échevin Patrick Goldschmidt (DP) a confirmé, dimanche, l'incident. «La robe d'un passager a volé vers l'arrière et s'est coincée entre le wagon et la voie», explique-t-il à L'essentiel. Les montagnes russes ont alors fait exactement ce qu'elles devaient faire et se sont automatiquement arrêtées. Toutes les prescriptions d'une telle procédure ont été respectées. Selon l'échevin, le train avait déjà dû faire face à une panne technique dans l'après-midi du même jour. «Le plus important, c'est que personne n'ait été blessé», affirme Patrick Goldschmidt.

Avez-vous déjà eu un pépin comme ça sur un manège? Oui, malheureusement plusieurs fois. Oui, une seule fois. Non, par chance ça ne m'est jamais arrivé! Non, de toutes façons, les manèges à sensations fortes, ce n'est pas pour moi!

Comme on peut le voir dans la vidéo, le wagon bloqué a dû être déplacé par des employés. Pendant ce temps, Quentin et les autres passagers paniquent. «Il faisait froid et humide. Avec le vent, nous étions ballottés», nous raconte Quentin. Les rails, désormais mouillés, inquiétaient aussi. Les quatre amis ont passé le temps en discutant et en regardant les employés résoudre le problème.

Selon les témoignages, personne n'a été blessé. Une fois les passagers de retour sur le sol, le gérant de l'attraction, inquiet et attristé, les a accueillis. «Il a été très gentil et nous a proposé un dédommagement», explique Quentin, un Français de Paris. Trois ou quatre fois par an, il rend visite à des amis au Luxembourg, mais n'oubliera sans doute pas de sitôt cette escapade d'un week-end. «Nous n'éviterons pas la Schueberfouer, à l'avenir. Mais les manèges en hauteur, si!».