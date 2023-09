Le leasing, une solution pour pouvoir acheter un logement?

«Les systèmes classiques montrent leurs limites dans le contexte actuel avec comme aboutissement une exclusion d’une grande partie de la population de l’acquisition. Le crédit-bail (location avec option d’achat) est une solution potentielle pour pallier la difficulté actuelle et la rétraction de l’offre», souligne son président, Jean-Paul Scheuren, qui ajoute que la digitalisation et la blockchain (tokenisation) permettent de «définir des nouveaux modèles de propriété évitant les freins des circuits traditionnels».

Solution proposée «dès 2010»

La Chambre assure avoir «proposé dès 2010 au gouvernement un modèle de crédit-bail, solution qui n’a jamais connu les faveurs des différents ministres». Le concept d'une location de six à dix ans, à un prix inférieur de 20 à 25% aux prix du marché, a été imaginé.

S'il est très fréquent pour des bâtiments administratifs, donc des clients professionnels, le crédit-bail l'est nettement moins dans le logement», précise Jean-Paul Scheuren. Quelques approches existent (LEA à Scy-Chazelles en France, Thomas et Piron…), mais elles sont à ce stade archi-minoritaires. «Le crédit hypothécaire détient encore aujourd’hui quasiment l’exclusivité du secteur, les autres solutions sont à peine émergentes», admet la Chambre immobilière.

«Pari très risqué» selon le gouvernement

Il «n’existe pas de législation spécifique au Luxembourg concernant la location avec option d’achat pour les logements», souligne pour sa part le gouvernement qui confirme qu’elle n’est à ce jour, «pas répandue». D’ailleurs, le ministère du Logement n’est pas franchement séduit par l’idée. «La hausse des taux d’intérêt rend le système encore moins intéressant et ne permettrait pas de faciliter l’accès à la propriété immobilière pour les ménages dont les revenus sont insuffisants», écrit le ministère, qui évoque aussi les risques du dispositif.

«Pour les acquéreurs il y a une série d’inconvénients économiques, étant donné qu’il faut financer en même temps un loyer et une épargne pour se constituer le capital de départ, afin d’accéder au crédit. C’est donc également un pari sur la situation du ménage locataire-acquéreur dans cinq ou dix ans. Or, vu la mobilité de la population et l’instabilité d’un grand nombre de ménages, ce pari est très risqué».