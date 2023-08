Au Luxembourg: Le loup a été vu près d'Echternach et de Beaufort

Quatre preuves cette année

Or, l'animal présente très peu de danger. «Les loups sont très craintifs» et «évitent tout contact direct avec l'homme», explique l'Administration de la nature. Se retrouver nez à nez avec un loup est donc extrêmement rare. Si cela arrive, il va se montrer curieux et renifler un peu la personne croisée avant de repartir. Si cela vous arrive, restez calme et ne fuyez pas, cela pourrait déclencher son instinct de chasse. N'allez pas non plus vers lui et gardez un œil sur le loup, discrètement. Une brochure en allemand du ministère de l'Environnement explique l'attitude à avoir.