Au Luxembourg: Le premier écovillage plombé par des embauches «irresponsables»

«Les activités de l’ASBL ont connu une croissance importante des charges de 2019 à 2023, disproportionnée par rapport aux fonds disponibles à moyen et long terme, notent le ministère de l’Environnement et la Ville d’Esch-sur-Alzette. On a constaté une progression des employés de 17 (2021) à 42 (1ᵉʳ novembre 2023). Rien qu’en 2023, le nombre d’employés est passé de 29 à 42. Cette augmentation représente une hausse des frais de personnel (selon les chiffres soumis) d’environ 75% pour l’année 2023».