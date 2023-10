Au Luxembourg: Le prince François a «conquis les coeurs» en maison de soins

Le Grand-Duc héritier Guillaume et son épouse, S.A.R. la Grande-Duchesse héritière Stéphanie, accompagnés de leur deuxième fils, le prince François, ont effectué la visite de la maison de soins et de repos d’Elysis Kirchberg.

Pour sa première sortie en structure d’hébergement, le prince François, âgé de sept mois, «a assurément su conquérir les cœurs et a offert aux résidents des sourires dont ils se souviendront longtemps», assure Elysis dans un communiqué.

Accueilli par Alvin Sold, président du conseil d’administration et Frédéric Piromalli, directeur général d'Elysis, le couple a ainsi pu rencontrer et échanger avec les résidents et les équipes de l’établissement. Il a ensuite partagé un goûter avec les résidents.