Le réaménagement du champ de tir de l'armée coûtera 71 millions d’euros

Le champ de tir de l'armée au Bleesdall, situé sur les communes de Parc Hosingen et Putscheid, dont les infrastructures datent des années 50, va faire l'objet d'un vaste projet de réaménagement de plus de 71 millions d'euros. Le projet a été présenté ce mercredi par François Bausch, ministre de la Défense, en présence notamment des responsables de l‘Administration des bâtiments publics et de l’armée luxembourgeoise.

«Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large de modernisation des infrastructures militaires nationales, a expliqué François Bausch, précisant que les infrastructures n'avaient bénéficié d'aucune rénovation majeure, depuis leur création, il y a plus d'un demi-siècle.

Plusieurs autres utilisateurs

Le programme de construction prévoit le réaménagement et la mise en sécurité de l’ensemble des infrastructures du site: création de conditions adéquates de sécurité et de santé au travail, aménagement de stands de tirs permettant aux tireurs de s’exercer dans des conditions optimales, mise à disposition d’installations pour différents niveaux de tireurs, débutant à tireur d’élite, etc.

De plus, le stand utilisé dans le passé pour le lancer de grenades à main explosives sera déconstruit et les surfaces libres seront revalorisées par des espaces verts (environ 5 000 m²). Si l'armée est chargée de la gestion du site, le champ de tir est également utilisé par la police grand-ducale et l'Administration des douanes et accises.

