Selon Eurostat: Au Luxembourg, le risque de pauvreté plus élevé qu'en France et en Belgique

Si les revenus sont plus élevés au Luxembourg, tout y aussi plus cher.

En Roumanie et en Bulgarie, le taux dépasse 30%. Suivent la Grèce (28,3%), l'Espagne (27,8%), La Lettonie (26,1%), l'Italie (25,2%), la Lituanie (23,4%), le Portugal (22,4%) et... le Luxembourg (21,1%) soit quelque 126 000 personnes. L'Allemagne pointe au 12e rang (20,7%), la France et la Belgique au 16e.

Au Grand-Duché, les femmes sont plus touchées que les hommes (21,7% contre 20,5%), les jeunes plus que les vieux (28,3% chez les 15-24 ans contre 15,2% chez les plus de 55 ans). Les seniors du Luxembourg sont d'ailleurs parmi les moins exposés au risque de pauvreté de l'UE. Les plus vulnérables du pays sont ainsi les jeunes femmes de moins de 25 ans: 29,2% d'entre elles touchent moins de 60% du revenu disponible médian.