Au Luxembourg: Le taux de chômage augmente à 5,3%

Le taux de chômage a augmenté, en août, pour atteindre 5,3%, contre 5,2% le mois précédent selon les chiffres publiés mercredi par l'Adem. Si le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'Adem est stable entre juillet et août, avec 16 056 personnes, il augmente fortement sur un an, avec 1 903 chômeurs de plus en douze mois, soit une hausse de 13,4%.

L'Adem note que la hausse du nombre de demandeurs d’emploi est générale, pour toutes les durées d'inoccupation, sauf pour les personnes qui sont inscrites depuis plus de douze mois. Les demandeurs d’emploi les plus qualifiés et les jeunes de moins de 30 ans sont ceux qui connaissent les hausses les plus élevées.

Moins d'emplois disponibles

L'Adem note en outre une augmentation des nouvelles inscriptions de demandeurs d'emploi. Courant août, 2 509 résidents se sont inscrits, 6,5% de plus qu'en août 2022. Parmi ces nouveaux inscrits, 90 réfugiés ukrainiens. Le nombre de résidents bénéficiant d'une indemnité de chômage complet a augmenté de 24,5% sur un an, pour arriver à 8 722 personnes.

Dans le même temps, le nombre de postes déclarés vacants par des employeurs a baissé de 21,6% sur un an, pour atteindre le nombre de 3 164 le mois dernier. D'après l'Adem, cette baisse impacte notamment les secteurs de l'information et la communication, des activités financières ou encore les activités spécialisées, scientifiques et techniques. Au 31 août, 9 088 postes étaient disponibles, 32,5% de moins qu'un an plus tôt.

