Au Luxembourg: Le taux de chômage reste stable à 5,2%

Si la hausse annuelle ne concerne pas les chômeurs longue durée, les jeunes de moins de 30 ans les travailleurs les plus qualifiés (diplômés de l'enseignement supérieur) sont les plus impactés. «Au niveau des métiers, les variations à la hausse les plus importantes concernent le secrétariat et l’assistance, la production culinaire et les services en restauration, la comptabilité et la gestion, les travaux du gros œuvre et du second œuvre», indique l'Adem, qui note une augmentation sur les trois derniers mois pour ces professions.