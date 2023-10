Les entreprises veulent «une fiscalité compétitive»

«Le cadre fiscal doit permettre de renforcer les PME au Luxembourg», a assuré mardi Carlo Thelen, CEO de la Chambre de commerce. Cette dernière et l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) ont présenté leurs revendications pour souvenir les PME, avec un accent sur la fiscalité. Jean-Paul Olinger, directeur de l’UEL, évoque «trois axes: aider les PME à attirer et fidéliser les talents, réduire leur charge administrative et fiscale, et enfin les aider à s’autofinancer».