Ecart salarial: Au Luxembourg, les femmes gagneraient... un peu plus que les hommes

Alors que se profile la journée internationale des droits des femmes, un chiffre détonne: au Grand-Duché, non seulement l'écart salarial entre hommes et femmes (Gender Pay Gap ou GPG) est presque nul mais il était, en 2021, selon les derniers chiffres publiés lundi par le Statec, en faveur des femmes.

Niveau d'éducation

Le Luxembourg a progressé chaque année en la matière: l'écart était encore de 10,7% en 2006. Et «son évolution ne s’arrêtera probablement pas là», note le Statec. «Avec 0,7% en 2020 et -0,2% en 2021, il est fort probable que l’écart salarial continue à pencher du côté des femmes». Il est déjà estimé à -0,4% pour 2022. Une vaste enquête sur la structure des salaires qui sera menée courant 2023 permettra sans doute d'expliquer ce phénomène.

Le Statec avance déjà quelques pistes comme le niveau d’éducation moyen supérieur des femmes (surtout dans les jeunes générations), la forte présence de femmes dans des branches d’activité à salaires relativement élevés (éducation, santé, finances, recherche, services juridiques, …) ou encore le positionnement favorable des femmes dans les catégories de salaires moyens et supérieurs (même si elles sont sous-représentées dans les salaires les plus élevées).

Beaucoup plus de temps partiel

Le Statec note toutefois quelques limites au fameux «Gender Pay Gap». Celui-ci ne prend en compte que le salaire horaire. Or, rappelle le Statec, les écarts entre les salaires annuels restent en faveur des hommes, notamment parce que les femmes sont beaucoup plus nombreuses en temps partiel que les hommes. Selon les derniers chiffres d'Eurostat, 31% des femmes travaillent à temps partiel au Luxembourg contre moins de 8% des hommes.

Il existe en outre de nombreux écarts dans certaines branches: +23,1% dans les activités immobilières, +23% dans les activités financières et d'assurance, +21,9% dans les activités scientifiques et techniques ou encore 18,2% dans le commerce, +15,4% dans le domaine de l'information et de la communication et 12% dans le secteur de l'horeca.