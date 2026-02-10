Au Lycée Ermesinde de Mersch, les ados oscillent entre dépendance, lucidité… et l'idée qu’une interdiction serait surtout contournée.

Au Luxembourg : Les jeunes face à l'interdiction des réseaux sociaux

De gauche à droite: Eduard, Mats, Marina, Joy, Lia, Rachel, Emma et Naïca du Lycée Ermesinde à Mersch.

Dans la cour de récréation, le débat sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans ne laisse personne indifférent. Lia, 15 ans, est d’abord cash: «Je trouve que c’est une mauvaise idée». Pas par principe, mais parce que, pour elle, l’info passe d’abord par là: «Pour beaucoup d’informations politiques, ma source, c’est les réseaux sociaux. Ma source, c’est TikTok, Snapchat, Instagram…».

Elle reconnaît cependant les dérives possibles: «J’ai vu des vidéos fake», et même l’emprise sur l’image de soi: «Je commençais à vouloir être comme les autres…». Alors, elle comprend «l’idée derrière», mais refuse la brutalité d’un couperet: «Il faudrait prendre un autre chemin». D’autres expriment la même ambivalence: «J’étais très choquée, ça fait partie de mon quotidien», confie Emma, 14 ans, avant d’ajouter, résignée: «Mais je vais survivre!»

Chez d'autres, la mesure sonne presque comme une bouffée d’air. Marina, 15 ans, y voit «une bonne idée» face à des jeunes «beaucoup accros à leur téléphone». Joy, 14 ans, imagine «une vie sans réseaux sociaux» où l’on «fait plus de choses avec ses amis». Et dans un coin, Mats, 12 ans, explique que lui «utilise juste WhatsApp» et pense qu’une interdiction serait une bonne chose parce que «beaucoup d’enfants restent sur leur téléphone pendant des heures et ne vont pas dehors pour jouer» ou «avoir un hobby».

Mais presque tous butent sur la même question: est-ce applicable? Naïca, 15 ans, juge l’interdiction «un peu brutale» et préférerait «des restrictions, réduire certaines options» plutôt qu’un bannissement total.

Rachel, 14 ans, admet sans détour ce que beaucoup pensent tout bas: «Je m’identifierai avec un autre compte avec un autre âge», parce que «pour l’instant, je ne pourrais pas vivre sans réseaux sociaux». Emma n’écarte pas l’idée non plus: «Même moi, j’essaierai quand même d’ouvrir un autre compte pour me tenir au courant».

Au milieu de ces contradictions, la professeur Anne Molitor tranche, elle, sur l’urgence: «C’est une nécessité urgente d’interdire» des plateformes «extrêmement dangereuses» qui exploitent «le besoin d’appartenance». Mais, pour elle, il faut «une interdiction, mais aussi et surtout, une prévention». À Ermesinde, où le téléphone est déjà banni en journée, certains élèves le reconnaissent, ce serait peut-être un choc, mais à force cela deviendrait une habitude.

Que penses-tu d'une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans? C'est une excellente idée, ça protégerait les jeunes. C'est une mauvaise idée, ils trouveront toujours un moyen de la contourner. Je suis pour des restrictions, mais pas une interdiction totale. Je ne suis pas concerné(e) par cette tranche d'âge. Je veux juste voir les résultats.