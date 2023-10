Au Luxembourg: Les panneaux photovoltaïques de balcon ont la cote

Une installation dite «de balcon» qui fait fureur en Allemagne. Et pour cause le prix du kilowattheure y a dépassé l'an passé les 65 cents/kWh.

Une installation dite «de balcon» qui fait fureur en Allemagne. Et pour cause le prix du kilowattheure y a dépassé l'an passé les 65 cents/kWh. Au Luxembourg, le plafonnement maintiendra jusqu'en décembre le prix autour de 20 cents /kWh. «Sur 3 500 kWh, on économise 410 euros sur 5 000 kWh c’est 600 euros, note Luc, conseillé sur ce sujet par l'un de ses amis expert dans le domaine de l'énergie. Une fois le plafonnement terminé, le prix risque de monter à 27 voire 30 cents, et ces panneaux deviendront encore plus intéressants».

Entre 200 et 500 watts par heure

Son installation, effectuée en quelques heures, lui a coûté environ 1 000 euros. «Mais on en trouve dès 500 euros, même s'il faut veiller à la qualité de l'onduleur», notent Luc et son ami. Grâce à une prise connectée, il mesure l'énergie produite, «qui rentre dans la prise». Environ 59 kWh en trois semaines qu'il a tout intérêt à autoconsommer, le surplus n'étant pas rémunéré.

De quoi changer ses habitudes et lancer la machine en pleine journée plutôt que la nuit. Mais les panneaux de balcon servent surtout à couvrir la consommation constante du domicile, estimée entre 200 et 500 watts par heure pour la télévision, le routeur, le frigo, le congélateur…».

22 euros par mois

À ce niveau de production, l'économie avoisinerait 22 euros par mois. «L’électricité va être de plus en plus chère avec les pompes à chaleur, l’électro mobilité, donc cela permet d’économiser», note Luc. Et pour certains les panneaux de balcon sont une alternative face à l'allongement des délais pour les plus grandes installations photovoltaïques. «La demande a été multipliée par dix et les délais s'allongent. Les gens cherchent des solutions intermédiaires et un investissement moindre».