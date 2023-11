Au Luxembourg: Les policiers n'étaient pas des trafiquants de drogue

«Au vu des quantités assez faibles qui ont pu être saisies (respectivement 14 g et 26 g de cannabis), et en tenant compte du fait que, d’après les éléments de l’enquête, il n’existait pas de trafic de drogue organisé, le parquet a décidé de classer les dossiers à l’égard des deux policiers respectifs sans suites pénales». C'est ce qu'a indiqué lundi à L'essentiel l'administration judiciaire.

La fin discrète d'une affaire qui a fait grand bruit cet été . Et créé, dans un climat de suspicion autour du commissariat de la Gare, la confusion (et des raccourcis) entre deux dossiers pourtant bien différents. Ainsi au mois d’août, seulement quelques semaines après l’incarcération de quatre agents pour une affaire de violences policières présumées au commissariat de la Gare, des perquisitions avaient été menées par l’Inspection générale de la police «chez deux agents» au domicile desquels du cannabis a été retrouvé.

«Le mal est fait»

Ces perquisitions avaient été menées sur la base d'analyses téléphoniques, «en marge de l’instruction judiciaire du chef de violences policières». Mais elles ne concernaient pas les mêmes agents. S'il n'intervient pas «dans les dossiers dont des avocats sont en charge», le Syndicat national de la police grand-ducale Luxembourg (SNPGL), a tenu lundi à rappeler par la voix de sa présidente, Marlène Negrini, que les policiers «ont les mêmes droits que les autres et notamment à la présomption d’innocence. Malheureusement le mal est fait et on ne peut plus changer cela. Souvent quand un dossier est classé sans suite, cela n’intéresse plus personne», poursuit-elle, soulignant que les policiers sont des «êtres humains».