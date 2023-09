Les rendez-vous refusés par le CHL créent la polémique

«Nous devons actuellement faire face à une demande accrue, ce qui nous oblige à donner la priorité aux cas complexes (...). Nous regrettons de ne pouvoir honorer votre demande de rendez-vous». Diffusé via les réseaux sociaux, le courrier reçu par des patients ayant sollicité un rendez-vous en cardiologie au CHL crée des remous.

On les y invite même à faire parvenir leur prescription «au service de cardiologie de leur choix». Symbole de la pénurie de personnel médical pour certains, de l’hyperspécialisation pour d’autres, le courrier interroge sur la prise en charge des soins et examens de base, non urgents, dans les spécialités, à l’hôpital et en dehors.

Sollicité par L'essentiel, le CHL rappelle que «tous les cas complexes et toutes les urgences sont bien sûr pris en charge sans exception». Mais il admet qu'en gastro-entérologie, en cardiologie ou encore en neurologie, «les demandes de rendez-vous pour une consultation ou un examen ambulatoire ne cessent d’augmenter». Et les délais avec.

«Une tension importante sur nombre de services hospitaliers»

En gastro-entérologie, le phénomène s’accentue malgré l’arrivée d’un spécialiste de plus qu’en 2022, et des optimisations qui devraient permettre «de réaliser 800 examens de plus en 2023 qu’en 2022 (7 147 examens seront réalisés au total, dont 3 191 gastroscopies et 3 148 coloscopies). Au point que depuis mars dernier le CHL a décidé d'«orienter le patient de manière transparente vers un spécialiste externe (...) pour les demandes non aiguës pour lesquelles le patient se retrouverait avec des délais déraisonnables de six mois à un an».

Cela représente, selon l'hôpital, sept à dix demandes par semaine en gastro-entérologie (environ 5% des demandes). Et un pourcentage inférieur en cardiologie et en neurologie. Alerté, le ministère de la Santé évoque «une tension importante sur nombre de services hospitaliers» et juge «cruciale» la collaboration entre la médecine libérale et l’hôpital. Ainsi «il est tout à fait possible que les cas non urgents soient pris en charge par des médecins spécialisés en dehors de l'hôpital», souligne le ministère.

«L’hôpital est complémentaire au secteur extrahospitalier»

Sollicités par nos soins, les Hôpitaux Robert Schuman assurent qu’ils ne sont «pas contraints de procéder de la même manière» que le CHL. Le Centre hospitalier du Nord (CHdN), par la voix de son directeur médical le Dr Jean-Marc Cloos, déclare «ne pas envoyer des lettres aux patients pour leur indiquer d’aller chez quelqu’un d’autre». Il souligne toutefois que la situation, née de la demande en gastro-entéorologie est comparable avec des délais de quatre à six mois pour des examens non urgents. Selon le Dr Cloos, «on pourrait, avec suffisamment de dotation de personnel, diminuer ce temps d’attente en ouvrant des plages horaires supplémentaires avec des examens plus tard en journée ou le samedi».

«L’hôpital est complémentaire au secteur extrahospitalier, insiste de son côté le CHL qui assure qu'il va «retravailler son courrier» pour une «meilleure compréhension» de la part du patient. L’hôpital évoque enfin des pistes comme «une plateforme de prise de rendez-vous nationale pour tous les cabinets médicaux», ou encore l'augmentation de ses capacités d’endoscopie en gastro-entérologie. «Le plateau d'endoscopie sera réactivé sur le site CHL Eich, ceci une fois par semaine pour commencer. L'ouverture de ce plateau se fera à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, ceci en fonction de la date de livraison des équipements».

Si cela s’avère nécessaire, le CHL envisage aussi le recrutement de spécialistes pour une activité ambulatoire extrahospitalière dans les CHL Praxiszentren.