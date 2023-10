Au Luxembourg: Les taux d'intérêt immobiliers ont encore augmenté

De son côté le taux d’intérêt fixe sur les crédits immobiliers est reparti à la hausse en août. Il a ainsi progressé de 1 point de base pour s'établir à 3,80%, après avoir stagné à 3,79% entre juin et juillet. Le volume mensuel des créances nouvellement accordées entre juillet et août a diminué de 53 millions d’euros en comparaison mensuelle pour atteindre 235 millions d’euros. Par rapport à l'année précédente, le taux a progressé de 99 points de base tandis que le montant des crédits accordés a progressé de 17 millions d’euros.

En outre, le taux d'intérêt sur les crédits à la consommation, dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans, a progressé de 28 points de base entre juillet et août pour s'établir à 5,33% en août 2023.