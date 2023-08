Au Luxembourg: Les taux fixes sur les crédits immobiliers ont baissé

Une petite baisse, mais une baisse quand même. Les taux d’intérêt fixes sur les crédits immobiliers ont baissé de 0,6 point de pourcentage entre mai et juin pour s'établir à 3,79% en juin, annonce ce vendredi la Banque centrale du Luxembourg (BCL). Le volume de nouveaux prêts accordés aux ménages a progressé, sur un mois, de 10 millions d’euros à 286 millions.

Les taux fixes sur les crédits d'une durée supérieure à 10 ans ont même diminué de 0,7 point de pourcentage, passant de 3,8% à 3,73%. Sur un an, les taux fixes restent toutefois en très forte hausse, avec 1,53 point de pourcentage en plus en juin 2023 qu'en juin 2022 et un montant des crédits accordés en baisse de 96 millions.