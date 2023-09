«L’Université a fait, en 20 ans, ce qu'aucune autre n'a fait»

Editpress/Alain Rischard

- Que représente pour vous cette journée qui marque le 20e anniversaire de l’Uni?

C’est une journée exceptionnelle pour nous. On fête les 20 ans de l’Université et je continue à penser qu’aucune autre université a réussi a faire en 20 ans ce que l’Université de Luxembourg a fait. C’est surtout grâce aux gens. Aux gens qui ont construit l’Université, les architectes qui sont les chercheurs aujourd’hui. Ce sont aussi tous les gens dans l’administration. On peut en être fiers. On propose de beaux enseignements pour nos jeunes. On a des étudiants exceptionnels. On a réussi dans plusieurs domaines à faire une recherche exceptionnelle au niveau international. Et on a aujourd’hui une excellente base pour aller plus loin.

- Qu’est-ce qui a changé en 20 ans?

L’Université de Luxembourg est devenue une réalité. Avec les infrastructures. Par le fait qu’elle est à l’image du pays, multilingue, multiculturelle. Au début il fallait tout construire. Il n’y avait pas encore de bâtiments récents, de grandes infrastructures. Il n’y avait pas encore tous les étrangers qui font de cette université une université à l’image du pays. Cela a beaucoup changé. Notre offre en infrastructures de recherche et d’enseignement fait la différence, notamment notre énorme digitalisation qui nous a permis de nous positionner au mieux durant la pandémie de coronavirus.

Archives Editpress

- À quoi va ressembler l’Université dans 20 ans?

Elle sera différente. Il est clair que demain on ne pourra pas réfléchir à un métier, que ce soit la médecine, les ingénieurs, les sociologues, les historiens, sans avoir un bagage en durabilité, en intelligence artificielle. Cette notion de compétence transversale est indispensable. Demain, on verra comment sera caractérisée la recherche. Les sciences des données seront différentes. Et on cherchera toujours à collaborer encore plus avec le Luxembourg dont nous sommes l’instrument stratégique.

- Outre la recherche, il y aussi la vie de l’Université, la question du logement…

D’abord, il y a le campus. Il est encore relativement récent mais s’est beaucoup amélioré ces dernières années. Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de vie. Le logement est quelque chose d’important pour les étudiants. Nous avons actuellement 1 000 logements. Nous avons pu en proposer 400 pour les nouveaux étudiants. Ce n’est pas encore totalement satisfaisant. Mais il va falloir les aider. Nous avons des projets concrets. Nous allons avoir en 2027 environ 150 nouveaux logements sur le campus ici, à Belval. Cela va nous donner de l’oxygène. Et il y a des tas d’autres projets en vue. Malheureusement, le changement est à moyen terme. On essaie d’accompagner nos étudiants au mieux. On connaît leurs difficultés et on les comprend.

Vincent Lescaut/L'essentiel

- En nombre d’étudiants, comment l’Uni a-t-elle évolué depuis ses débuts?

Au début, factuellement, on a démarré avec zéro étudiant. Mais il y avait des institutions qui précédaient l’Université que nous avons reprises. Donc je dirais peut-être 500 étudiants. Aujourd’hui, il y a 6000 étudiants: 3000 en bachelor, 2000 en master, 1000 étudiants en thèse que l’on voit plutôt comme des doctorants. Et en plus un millier de certificats, par exemple, dans le domaine de la Finance.

- Combien seront-ils dans 20 ans?