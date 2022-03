Au Luxembourg, «mieux vaut être un incompétent parlant allemand...»

Sur lessentiel.lu, vous avez été nombreux à réagir à l’article concernant la situation de Jeanne et Maria, diplômées en Belgique, qui ne peuvent enseigner aux petits Luxembourgeois.

Pour beaucoup, l’allemand est important, c’est un fait. Pour Dan, «l'allemand est la première langue et si on ne le maîtrise pas, on n’a rien à faire dans l'enseignement» et Sördj trouve «normal de devoir passer un examen!». Anthony s’interroge : «le système scolaire luxembourgeois est trilingue (luxembourgeois, français, allemand). Ce n'est quand même pas un secret. Et par ailleurs, si on parle le luxembourgeois, on est aussi capable de rédiger une dissertation en allemand.» Tout comme Toppich88 : «Pour moi c'est normal, c'est un critère d'embauche non négligeable au Grand-Duché».