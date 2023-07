Sondage au Luxembourg : Au Luxembourg, on aime toujours plus l'Europe qu'ailleurs

Les drapeaux européen et luxembourgeois continuent à flotter ensemble. Editpress/Alain Rischard

Au Luxembourg, on aime l'Europe. Le dernier sondage Eurobaromètre, publié mardi, dont les résultats viennent d'être publiés, montre que le Luxembourg est le 5e pays de l'Union où on fait le plus confiance à l'UE, à 65%, 8 points de mieux que lors du sondage précédent. Au niveau de l'ensemble des Vingt-Sept, seuls 47% des habitants font confiance à l'UE, et 45% des citoyens ont une image positive de l'UE (62% au Luxembourg).

Les citoyens européens et luxembourgeois approuvent d'ailleurs largement la réponse de Bruxelles à la guerre russe en Ukraine, avec un taux d'approbation de 67% au Luxembourg. En outre, 88% des Européens et 98% des résidents du Grand-Duché soutiennent l'action humanitaire. Le soutien est presque aussi élevé pour l'accueil des réfugiés fuyant la guerre (86% dans l'UE, 94% au Luxembourg).

Soutien quasi record à l'euro

Et les Luxembourgeois sont largement favorables au soutien financier à l'Ukraine (82%, contre 75% dans l'UE) et aux sanctions économiques visant la Russie (75%, contre 72% dans l'UE). Le financement par l'UE de l'achat et de la livraison de matériel militaire à Kiev est approuvé par 64% des Européens et 70% des résidents de notre pays. Les deux tiers des sondés sont aussi en faveur de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union.

Parmi les autres sujets, les citoyens européens soutiennent la transition énergétique. 85% (91% au Luxembourg) veulent que l'UE investisse plus dans le renouvelable. Une politique de défense et de sécurité commune est soutenue par 92% des citoyens au Luxembourg et 77% dans l'UE. Enfin, l'euro enregistre un soutien proche de son record, avec 87% au Luxembourg, 78% en zone euro et 71% dans l'ensemble de l'Union européenne.

Quelles sont les préoccupations principales?