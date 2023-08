Au Luxembourg: «On se croirait en vacances»: les étangs attirent la foule estivale

1 / 32 Un temps pour aller aux étangs! L'essentiel/Jean-François Colin Les étangs de Remerschen ont pris des airs de plages du sud de l'Europe, ce dimanche. L'essentiel/Jean-François Colin Les visiteurs y sont venus en nombre pour, enfin, profiter de l'été. L'essentiel/Jean-François Colin

Dimanche, 14h. Les emplacements de parking du Breicherwee, l’allée ombragée qui longe les Étangs de Remerschen, sont saturés. Le retour des températures estivales, en cette fin de mois d’août, pousse petits et grands à la recherche de fraîcheur et aux activités de plage. «Nous avons accueilli 2 000 visiteurs samedi, et là, nous affichons complet, avec 3 000 personnes», constate Manon Sagramola, responsable maître-nageur d’Erliefnis Baggerweier, les lacs de Remerschen, qui, dès 15h, applique le système de «une entrée pour une sortie». Même Ulla-Beach, la plage réservée aux chiens et à leurs maîtres, à l’autre bout du lac, faisait salle comble, avec une quarantaine de personnes.

«Nous pourrions aisément accueillir 3 500 voire 4 000 personnes sur les 25 hectares du domaine», ajoute la responsable, mais «par souci de confort pour le public, de sécurité, mais aussi de respect de l’environnement, nous avons décidé de limiter à 3 000». Et c’est vrai que de l’espace, il y en a, et pour tous les goûts et toutes sortes d’activités, tant autour du petit bassin, que sur les 1,8 km de circonférence du grand lac.

«On se croirait presque en vacances»

«C’est l’idéal pour les enfants et… les parents», acquiescent Claire et Cyrielle, deux amies venues de Longwy. «Pour notre première visite avec Maël, 10 ans, et Rafael, 7 ans, nous trouvons le lieu très agréable. Il y a la possibilité de se baigner, de se restaurer. On se croirait presque en vacances, dans cette ambiance, avec les palmiers, le sable…». Manon Sagramola confirme que le public est majoritairement familial, avec, sans pour autant disposer de statistiques précises, beaucoup de Français et de personnes locales, qui bénéficient de l’entrée gratuite.

Les barbecues autorisés

Habitués des lieux, Morgane, Caroline et Angelo, originaires de Luxembourg-Ville, mais aujourd’hui étudiants à l’étranger, profitent des beaux jours que nous réserve cette fin de mois d’août. «Enfin, on peut en profiter», souffle Morgane. «C’est notre première fois cette année». Baignade, bronzage, farniente, agape, le trio préfère Remerschen au lac de la Haute-Sûre «pour sa plus grande proximité».

«Ce qui est chouette, c’est que les barbecues sont autorisés», soulignent Romain, Loralee, Maxime et Fanny, quatre potes de Hagondange, en Moselle, alors que Mathieu, Lora, la grand-mère Lisette, et Iris (7 ans) et Jade (4 ans) ont opté pour «le pique-nique en famille».

Le mercure, qui a passé dimanche le cap symbolique des 30°C, va continuer de flirter avec la trentaine de degrés ces quelques prochains jours. Le portail MeteoLux a d’ailleurs lancé un avis de chaleur, ce lundi de 14h à 19h, pour la moitié sud du pays. «Nous tablons sur plus d’un millier de personnes par jour cette semaine», espère Manon Sagramola. «Cela fait du bien après un mois de juillet et une première moitié d’août pas terribles. Mais il n’y a eu aucun jour où nous n’avons eu personne».

Pas d'algues bleues

Pour sa première visite, Jean, venu de Metz accompagné de Louise, Tony, Jeanne et la petite Ambre (1 an) fait remarquer qu’«il y a beaucoup d’algues». Référence aux algues vertes, inoffensives, qui encombrent par endroits la surface de l’eau. Mais c’est un autre type d’algues que redoutent les responsables. «Les algues bleues!», lâche Manon Sagramola. «L’année passée, leur présence a été détectée dès le 23 août. L’année d’avant, c’était le 26. Leur présence sonne en général la fin prématurée de la saison des baignades, officiellement ouverte jusqu’au 15 septembre, car elles restent généralement trois semaines. En raison de leur toxicité, la baignade est en effet interdite, mais le reste du domaine reste accessible. Actuellement, nous effectuons des tests quotidiens, voire plusieurs fois par jour, mais rien encore n’a été signalé».

Mais qu’importe, car, en attendant, cette semaine s’annonce baignée de soleil le long de la Moselle, et, comme le clamaient Claire, de Longwy, et Jean, le Messin: «On reviendra!».