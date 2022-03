Concert au Luxembourg – «Au Luxembourg, on se sent à la maison»

Selah Sue: Je me souviens bien de ce concert, j’ai vraiment pris beaucoup de plaisir. L’atmosphère était excellente, le fait de retrouver le public, sans les masques, c’était fou. Nous retrouvions ce sentiment d’unité qui nous avait tellement fait défaut, les mois précédents.

Très bien, j’étais heureuse de pouvoir faire des concerts entre deux phases de pandémie. Tout était de nouveau ouvert, c’était l’été et il faisait beau. Nous avons vécu une belle aventure estivale, à laquelle j’ai pu convier aussi mes enfants. Lorsque j’ai retrouvé la scène, j’ai compris ce qui m’avait manqué.

Oui, c’est notre nouveau groupe, avec trois chanteuses qui sont de vraies reines, un batteur multi-instrumentaliste, un bassiste qui est l’un des meilleurs en Belgique. Et le guitariste, quand vous fermez les yeux, vous avez l’impression que c’est Prince. Et il y a le claviériste, qui m’a aidée à composer le disque. Nous sommes amoureux les uns des autres sur scène, j’en suis si fière.

Pour moi, le confinement s’était très bien passé. J’ai conscience d’être privilégiée car j’ai une grande maison et pas de stress lié à l’argent. C’était ressourçant d’être à la maison avec les miens. Mais lorsque j’ai retrouvé la scène, j’ai compris ce qui m’avait manqué.

Oui, ça se passe très bien à chaque fois ici. C’est un peu comme en Suisse, les gens sont accueillants et on se sent comme à la maison. Je suis très heureuse de débuter la tournée au Luxembourg.