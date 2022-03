Classement européen : Au Luxembourg, on travaille moins longtemps!

LUXEMBOURG - Une carrière professionnelle au Grand-Duché durerait, en moyenne, 33,5 ans. C'est trois ans de moins que la moyenne dans l'Union européenne.

Le Luxembourg est souvent cité pour le niveau de ses salaires quand il s'agit d'évoquer la vie active. Par exemple, depuis bientôt 60 ans, le Grand-Duché a toujours figuré parmi les pays qui octroyaient les plus hauts salaires minimums à travers le monde. Mais, selon Eurostat, il se distingue aussi en matière de durée de carrière professionnelle. Les actifs au Luxembourg travailleraient ainsi, en moyenne et selon les données de 2018, 33,5 ans avant de pouvoir prétendre à la retraite.

Une durée qui place le pays bien en dessous de la moyenne dans l'Union européenne, qui est de 36,2 ans selon l'organisme de statistiques. Globalement, le Luxembourg est l'un des pays de l'UE où la durée de carrière est la plus courte même si elle a augmenté d'un peu plus de 4 ans entre 2000 et 2018. Plus ou moins comme la Belgique (33,2 ans de vie active), moins qu'en France (35,4 ans) mais plus qu'en Italie (31,8 ans de vie active en moyenne).