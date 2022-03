Etude – Au Luxembourg, on vit vieux et en bonne santé

Étude : Au Luxembourg, on vit vieux et en bonne santé

LUXEMBOURG – Le Grand-Duché fait partie des pays européens où les hommes et les femmes peuvent vivre en bonne forme au moins jusqu’à 66 ans.

Au Luxembourg, l'espérance de vie est de presque 81 ans (83,5 ans pour les femmes et 77,9 ans pour les hommes). Et sur l'ensemble de ces années, les petites filles nées en 2011 pourront espérer en vivre 67 en bonne santé. La santé des hommes commencera à se dégrader un an plus tôt, à 66 ans. C’est ce qui ressort d’une étude européenne publiée mardi par Eurostat.

Le Luxembourg se situe au-dessus de la moyenne européenne (62 ans). C’est à Malte que les femmes et les hommes peuvent espérer vivre en bonne forme jusqu’à 71 ans et 70 ans, devant la Suède (70 et 71 ans) et le Grand-Duché, ex-æquo avec la Grèce et l’Irlande. C’est en Slovaquie que la population vit le moins longtemps en bonne forme (52 ans). En France et en Belgique, la moyenne est de 63 ans, en Allemagne, de 58 ans.