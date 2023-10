Ouvrir l'Abrigado en continu en Ville «n'est pas possible»

Avec ce matériel à usage unique, le but est de lutter contre la transmission de maladies comme l'hépatite, le VIH…

Dans le quartier de la Gare en Ville, les habitants et commerçants sont confrontés au quotidien à des seringues jetées n'importe où, au trafic de stupéfiants et aux personnes accros aux drogues. «90% des toxicomanes se procurent leur matériel dans les salles de consommation, assure Mark Rossi, qui travaille depuis 25 ans dans les métiers en lien avec le social et la sécurité au Luxembourg. Mais le problème est, qu'à l'Abrigado, ils ne peuvent pas nettoyer leur drogue à l'ammoniaque. Ils se l'injectent donc à l'extérieur de la structure».