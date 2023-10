Au Luxembourg: Pendant un an, les conducteurs flashés n’ont pas perdu de points

Les automobilistes flashés par les radars automatiques (fixes ou mobiles, vitesse, feux rouges) sur les routes du Grand-Duché, entre fin septembre 2022 et début octobre 2023 n’ont perdu aucun point sur leur permis. L’information, révélée par RTL, a été confirmée mardi à L’essentiel par le ministère de la Mobilité. Les infractions constatées par des agents (téléphone au volant…) n’ont en revanche pas été affectées.

La loi prévoit notamment un retrait de deux points et 145 euros d’amende pour un excès de vitesse d’au moins 15 km/h en agglomération, 20 km/h hors agglomération et 25 km/h sur autoroute. Les conducteurs en infraction ont certes écopé de l’amende prévue mais n’ont pas perdu les points.

Qui a découvert le pot aux roses?

En cause: une erreur «humaine» de reconfiguration de l'application des avertissements taxés suite à un test au Centre des Technologies d’Information de l’État (CTIE). «Fin septembre 2022, des modifications techniques ont été appliquées aux systèmes informatiques. Pour tester ces modifications, des paramètres ont été changés et qui n’ont pas été rectifiés suite aux tests, ce qui a causé l’erreur, détaille le CTIE. Depuis, il y a eu une coupure de l’envoi des avertissements taxés en provenance des radars automatiques vers le système du permis à points».

Selon le CTIE et le ministère de la Mobilité, «10 998 avertissements taxés sont concernés». Résidents et non-résidents compris. Mais le service assure ne pas disposer «du nombre exact de points que représentent ces infractions». C’est un contribuable honnête qui a découvert le pot aux roses. «Une personne concernée nous a contactés début octobre après avoir reçu un avertissement taxé mais sans perdre de points. Nous avons aussitôt fait des analyses et avons corrigé le problème», indique le CTIE.