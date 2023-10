Au Luxembourg: Père et fille ont secouru un labrador coincé sur une falaise

Carlo et Marie Arendt ne sont ni sauveteurs professionnels ni héros, mais leur courage et leur sang-froid ont permis de sauver un chien, pris au piège sur une falaise située près de leur lieu de travail. Mercredi après-midi, le père et la fille, qui gèrent le Moulin d’Altwies, un lieu qui accueille et organise divers événements privatifs et activités outdoor, ont été alertés par une promeneuse, dont l'un des chiens avait glissé et s’était retrouvé en contrebas, coincé sur le rebord de la falaise qui domine la forêt du domaine.