Permettre aux élèves de se défendre face aux agressions parfois violentes

«Au départ, il y avait 28 élèves de 9 à 15 ans; ils n'étaient plus que 18 à la fin. Ils apprennent non seulement des rudiments de techniques, mais aussi des automatismes, des attitudes, des comportements à avoir face à une situation de danger. Mais cela reste de la défense, et en aucun cas de l'agression», insiste le coach.