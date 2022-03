«Au Luxembourg, personne ne pourrait l’aider aujourd’hui»

Le député Jean Huss revient, pour lessentiel.lu, sur le cas de Chantal Sébire, une Française atteinte d’une maladie incurable demande à mourir avec l’aide d’un médecin.

La Française Chantal Sébire souffre d’une tumeur incurable qui lui déforme le visage. Elle demande le droit de mourir avec dignité, expliquant que ses souffrances sont intenables. Quels choix aurait-elle au Luxembourg? Lessentiel.lu a posé la question à Jean Huss, député Déi Greng et rapporteur de la loi sur l’euthanasie.

//Dernière minute: Chantal Sébire a été retrouvée morte à son domicile, selon le ministère de l'Intérieur français. Notre article et diaporama ici.//

L’essentiel: Si Chantal Sébire était luxembourgeoise, quelle choix aurait-elle aujourd’hui?

Jean Huss: Aucun. Personne ne pourrait l’aider à ce jour car la loi sur l’euthanasie n’est passée qu’en première lecture. Elle passera en seconde lecture en mai et ne sera applicable qu’en juin.

La loi actuelle ne permet même pas la solution autorisée en France par la loi Leonetti, à savoir plonger le patient dans le coma. Donc aucun médecin n’aurait le droit de l’aider.

Et avec la nouvelle loi sur les soins palliatifs, quels choix s’offriraient à elle?

Elle ne rend possible qu’une seule voie: traiter la douleur avec une médication de plus en plus forte jusqu’à ce que Chantal Sébire tombe dans le coma et décède. La mort serait ainsi un effet secondaire de la médication.

Une solution pas acceptable selon moi et je comprends que Chantal Sébire refuse la proposition en ce sens qui lui est faite. Je n’aimerai pas prendre des doses de morphine de plus en plus grande et sombrer dans le délire... puis mourir seulement lorsque le médecin l’aurait décidé. Cette solution ne me donne aucun contrôle, aucune liberté de choisir ma mort. Mais je comprends que pour des personnes croyantes ce choix leur convienne moralement.

Mais la nouvelle loi offrirait à Chantal Sébire d’autres voies...

Oui, elle aurait deux choix possibles. Les soins palliatifs et la sédation terminale, ce dont je viens de parler, et le geste euthanasique (NDLR: ce qu’elle réclame). Elle remplit en effet à mon sens les conditions requises pour se faire euthanasier. Sa maladie est incurable et sans issue et elle endure des souffrances physiques et psychiques insupportables. En une heure, elle pourrait partir comme elle le souhaite. De façon propre, douce.

Propos recueillis par Guillaume Guichard