Pleine saison pour les potirons à l'approche d'Halloween

Dans la ferme de Christian Hahn, à Roodt, dans la commune de Ell, à l'ouest du pays c'est l'effervescence. Cette année encore, l'agriculteur va produire plus de 100 000 potirons, courges et autres butternuts. Et alors qu'Halloween se profile à la fin du mois, les visiteurs affluent pour découvrir près de 200 sortes rondes, plates ou allongées, et de toutes les couleurs...