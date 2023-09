Au Luxembourg: Près de 8 000 places de parking doivent encore sortir de terre

Frisange devrait voir son P+R augmenter de 490 places. Vincent Lescaut

Les élections législatives approchant, le gouvernement est interpellé sur son bilan et sur les promesses faites en 2018. Ainsi, le député pirate Marc Goergen a rappelé que le gouvernement s'était engagé à doubler le nombre de places de stationnement dans les P+R et a demandé au ministre concerné de faire le point.

Dans sa réponse, François Bausch, ministre écologiste de la Mobilité et des Travaux publics a été méthodique. Au début de la législature, le pays comptait quelque 13 000 places, il en compte aujourd'hui environ 17 000, auxquelles viendront s'ajouter les 2 000 du P+R de la Cloche d'Or inauguré cet automne. Soit 19 000 et une hausse de 50%. Pas de doublement donc. Sauf que de nombreux chantiers sont déjà en cours.

480 places de plus d'ici 2024

Quelque 480 places de plus sont d'ores et déjà en chantier et seront mises en services courant 2024, a rappelé le ministre, telles les 247 places supplémentaires du P+R de Troisvierges (qui en comptera 389), les 92 places supplémentaires du P+R de Steinfort (267), les 135 supplémentaires du P+R de Colmar-Berg (246).

À la frontière germano-luxembourgeoise, en 2025, les automobilistes pourront profiter de 126 places de plus sur le P+R de Wecker qui en comptera 170. Deux P+R offriront respectivement 665 et 757 places supplémentaires à Mesenich en 2025 et 2028. Année où le P+R d'Ettelbruck et ses 430 places seront mis en service.

D'autres sont aujourd'hui dans une phase de planification plus ou moins avancée comme notamment le nouveau P+R Höhenhof de 4 000 places. De son côté, Mamer attend un nouveau parking de 539 places, Bascharage verra le sien passer à 400 soit 150 de plus. Celui de Frisange gagnera 490 places.

D'autres projets d'ici 2035

En tout, ce sont ainsi pas loin de 8 000 places (7 959) qui sont aujourd'hui en construction ou en phase d'étude. «Si l’on considère les capacités prévues des projets actuellement activement travaillés, on constate que le nombre de 2018 va certainement plus que doubler dans les années à venir», s'est félicité le ministre dans sa conclusion (NDLR: le pays en comptera en effet quelque 27 000).

Et ce n'est pas terminé puisqu'il a évoqué les projets du Plan national de mobilité 2035 comme le P+R Ouest, le déplacement du P+R Bouillon, le P+R A4/A13, le P+R d'Erpeldange-sur-Sûre, le P+R Dudelange Sud (A3), le P+R Midfield et le P+R Bettembourg qui devraient encore permettre de développer l'intermodalité et privilégier les transports en commun et la mobilité douce.