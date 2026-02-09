L’utilisation à bon escient des feux de brouillard répond à des critères de visibilité bien précis. Gare aux mauvais usages!

L'utilisation des feux de brouillard est strictement encadrée par le code de la route. Photo d'illustration: Editpress/Julien Garroy

Voir et être vu. En matière de mobilité, l’aphorisme est certes bien connu de tous. Mais encore convient-il de l’appliquer de manière idoine, et surtout respectueuse du code de la route, singulièrement en cette période hivernale où un épais brouillard réduit parfois fortement la visibilité.

Conçus pour les situations de mauvais temps et orientés vers le sol, les feux de brouillard ont pour fonction, à l’avant, d’éclairer l’accotement et le bas-côté de la chaussée, et, à l’arrière, de signaler aux autres usagers la présence d’un véhicule. Leur intensité lumineuse est environ trois fois plus importante que les feux stop et c’est pourquoi le distinguo entre l’usage des feux avant et des feux arrière a toute son importance.

Des amendes prévues

Selon le code de la route (article 144), en cas de brouillard ou de toute situation similaire (forte pluie, chute de neige) réduisant la visibilité à moins de 100 mètres, les feux de croisement doivent être «utilisés au lieu des feux de route (ou pleins phares). Ils peuvent être remplacés ou complétés par les feux de brouillard avant». Un défaut d’usage est passible d’une amende de 49 euros, tandis que l’usage de nuit des feux de route simultané aux feux de brouillard est lui passible d’une amende de 74 euros, comme l’usage de nuit des feux de brouillard sans les feux arrière, si bien sûr la manœuvre est techniquement possible dans votre véhicule.

À l'arrière, pour le brouillard très épais

Dans la même optique, les feux de brouillard arrière rouges, très éblouissants, ne doivent être actionnés «qu’en cas de brouillard épais, réduisant la visibilité à moins de 50 mètres» et «simultanément avec les feux arrière». Une amende de 49 euros est prévue en cas d’utilisation du feu de brouillard rouge sans le feu arrière.

Par ailleurs, de nombreux automobilistes utilisent un système d’allumage automatique des phares. Mais vu que ce système ne reconnaît pas le brouillard, «cela peut entraîner des problèmes de sécurité», souligne la police. Celle-ci conseille ainsi «d’allumer et d’éteindre manuellement les feux» en cas de brouillard ou de sa disparition.

Feux de croisement ou de route dès que la visibilité revient

Dans les deux cas, les feux de brouillard doivent obligatoirement être désactivés au profit des feux de croisement ou des feux de route dès que la visibilité redevient supérieure aux cas prévus par le code de la route. Ainsi, en cas de bonne visibilité, l’utilisation des feux de brouillard rouges est passible d’une amende de 74 euros. Enfin, pour un véhicule à l’arrêt ou en stationnement en dehors d’une agglomération en cas de visibilité de moins de 100 mètres, le défaut de signalement par les feux de croisement ou les feux de brouillard est également passible d’une amende de 74 euros.

En cas d'accident grave où les feux n’étaient pas correctement utilisés ou n’étaient pas conformes, un protocole sera établi par la police et un tribunal définira l’amende.

T'arrive-t-il de te tromper ou d'hésiter sur l'utilisation de tes feux de brouillard? Jamais, je suis un(e) pro et je respecte les règles à la lettre. Oui, parfois j'hésite, surtout pour savoir quand les éteindre. Je les laisse souvent allumés «par sécurité», même quand ce n'est plus nécessaire. Je ne me pose pas la question, ma voiture gère tout automatiquement. Je n'ai pas de feux de brouillard sur ma voiture.