Rift Sloths conserve son titre sur «Rocket League»

La quatrième édition des finales des Post Esports Masters, la plus grande compétition d’e-sport au Luxembourg, a encore offert un beau spectacle, ce samedi à l’Atelier, avec les victoires de Blackpearl sur «Clash Royale» et de la formation Rift Sloths sur «Rocket League». Cette dernière est parvenue à conserver son titre en dominant la surprise Yuhyuhyuh (4-2) en finale de ce jeu mêlant football et voitures.

Dans une rencontre au meilleur des sept matches que Rift Sloths abordait avec une victoire d’avance grâce à sa qualification via l’upper bracket, le champion en titre a été bousculé en perdant la première rencontre. Mais le trio composé de Kenzo, d’Ayell03 et de Youngstar a vite réagi en remportant les deux parties suivantes, avant de finir le travail dans la sixième manche pour empocher le chèque de 3 000 euros promis au vainqueur. «Le niveau était plus élevé que l’année dernière, on l’a senti dès le premier match et on a dû se donner à fond, a reconnu le Français Ayell03, élu MVP du tournoi. Les autres équipes ont très bien joué, mais nous étions simplement un peu meilleurs ce qui nous a permis de remporter tous nos matches».